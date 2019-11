Giudice Sportivo, mister Corrado perde Sanci per tre giornate

GARE DEL 17/11/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CAMPOMORONE SANT OLCESE - € 100,00

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori in campo avverso che, dal 14' del 1º t. e fine al termine sella gara, inveivano ripetutamente nei confronti della terna, rivolgendo espressioni ingiuriose ed irriguardose



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/12/2019



BELVEDERE ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E



MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Senza alcuna possibilità di giocare la palla, interveniva da tergo su un avversario, colpendolo con un calcio di forte intensità ad uno stinco, senza conseguenze lesive.



SANCI GABRIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Colpiva un avversario con una gomitata sul basso costato, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



FAEDO STEFANO (FINALE)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA/E



TAKU STIVEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

A fine gara, notando che in tribuna i sostenitori delle due squadre venivano alle mani, scavalcava la rete di recinzione, per andare a dividere i contendenti e rientrava negli spogliatoi dal passaggio della tribuna.



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

CUNEO SIMONE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

IRACI DANIELE (BUSALLA CALCIO)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)

SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)