Giudice Sportivo, mano pesante sul Valdivara 5 Terre

Sei giornate di squalificati per il calciatore Giacomo Vicini, stoppati anche i dirigenti Lertora e Plotegher e per un turno mister Galleno. Il massaggiatore del Rapallo fermato fino a fine Marzo. Ben 15 gli squalificati e 6 giocatori diffidati

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 12/12/2018, ha adottato le decisioni che di

seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 9/12/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



MOLASSANA BOERO - € 200,00



A CARICO DI DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FINO AL 14/02/2019



CASTIGLIONE STEFANO (MOLASSANA BOERO)



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/12/2018



CATALDO VINCENZO (ANGELO BAIARDO) - allontanato.

ROMANO CAMICIOLI (RAPALLO RUENTES) - allontanato.

JURI LERTORA (VALDIVARA 5 TERRE) - allontanato.

GIOVANNI PLOTEGHER (VALDIVARA 5 TERRE) - allontanato.



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 28/ 3/2019



PIER SIVLIO BACIGALUPI (RAPALLO RUENTES)

Protestava in maniera veemente contro il ddg ed un AA, in occasione dell'annullamento di una rete, appoggiando più volte le mani sul corpo ad entrambi e profferendo una frase ingiuriosa al loro indirizzo.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA 1 GARA



GALLENO FRANCESCO (Valdivara 5 Terre) - allontanato.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE



GIACOMO VICINI (VALDIVARA 5 TERRE)

Contestava una decisione arbitrale, rivolgendo al ddg una frase irriguardosa, con l'aggiunta di

un'espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava il proprio comportamento toccando, inoltre, al petto il ddg con le dita di una mano.



SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



CARBONE ANDREA (RAPALLO RUENTES)

UNGARO LUCA (RIVAROLESE)

CASTELLUCCHIO SAVERIO (SAMMARGHERITESE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER TRE GARA/E



NDYAYE PAPA MASSAMBA (MOLASSANA BOERO)



Di cui una per il provvedimento di espulsione comminatogli dal ddg, in occasione della gara in questione - a decorrere dalla data dell'avvenuto suo eventuale tesseramento. (V.D.G.)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



VIGANO MARCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GARRE FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

VERRINI ANTONIO (RAPALLO RUENTES 1914)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA)

GARIBALDI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

OLIVIERO FABIO (RIVAROLESE 1919)

ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)