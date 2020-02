GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 23/ 2/2020 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



PIANA MATTEO (CAIRESE)

GIACOPETTI MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)





CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)



DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MORETTI FABIO (CAIRESE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

KEITA MOHAMED (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB LIBERI)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

GATTULLI GIANLUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MASSA RICCARDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ILARDO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)