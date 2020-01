Giudice Sportivo, la capolista Sestri Levante perde Selvatico

CAMPIONARTO DI ECCELLENZA - GARE DEL 26/ 1/2020 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



gara del 26/ 1/2020



ATHLETIC CLUB LIBERI - ALASSIO FOOTBALL CLUB



Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela stessa è stata sospesa al 16' del 2ºt., per infortunio occorso al ddg; P.Q.M. Dispone la disputa della parte di gara rimanente, tenendo conto dei provvedimenti adottati dal ddg prima della sua sospensione.



Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)





CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



MARTINELLI GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)



CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BONCI STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SELVATICO STEFANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



SASSARI SAMUELE (IMPERIA)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)