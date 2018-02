Giudice Sportivo, la Fezzanese perde bomber Corvi

Tre giornate a Traverso del Serra Riccò, due a Federico, Mengali e Cappelli. Tre giocatori entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 14/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 11/ 2/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA 2 GARE



BERNARDI FRANCO (MOCONESI FONTANABUONA 92) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



TRAVERSO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

Perché, partendo dalla propria area di rigore, inseguiva un avversario fino alla linea mediana, colpendolo da tergo a piedi uniti alle gambe,senza alcuna possibilità di giocare il pallone. Nessuna conseguenza lesiva.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



CAPPELLI MATTEO (MOCONESI FONTANABUONA 92)

FEDERICO MANUEL (SERRA RICCO 1971)

MENGALI FEDERICO (VADO)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CAMPANELLA ROBERTO (MOCONESI FONTANABUONA 92)

ORTELLI DAVIDE (VALDIVARA 5 TERRE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



CORVI LUCA (FEZZANESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MANCA FLAVIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MANU LEONARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PUDDU DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)