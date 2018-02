Giudice Sportivo, la Fezzanese perde De Martino per un turno

Multato il Molassana Boero, mentre sono solo cinque gli squalificati dopo la diciannovesima giornata

La Spezia - Riportiamo di seguito le squalifiche dopo la disputa della XIX giornata di campionto.



GARE DEL 4/ 2/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



MOLASSANA BOERO A.S.D. - € 100,00

Perché per l'intera durata della gara alcuni sostenitori della società ospitante rivolgevano innumerevoli insulti alla terna arbitrale.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GARA



CAVERZAN ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



SPADONI LUCA (PIETRA LIGURE 1956)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

CILIA GIANLUCA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BUONO NICOLO (VADO)

GALIERA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)