Giudice Sportivo, l'Alassio perde Di Mario e bomber Lupo

Per Guidotti (Angelo Baiardo) due giornate di squalifica. Multate Rivarolese e Cairese

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 27/03/2019, ha adottato le decisioni che di

seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 24/ 3/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



RIVAROLESE 1919 € 150,00

Per il comportamento di un proprio sostenitore che, al termine della gara lanciava sul tdg una bottiglietta d'acqua che cadeva a circa 5 mt. da un AA; per il comportamento di un altro sostenitore che, a fine gara, mentre la terna stava per entrare nel sottopassaggio rivolgeva alla stessa espressioni ingiuriose.



CAIRESE - € 50,00

Per aver determinato un ritardo all'inizio della gara



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2019



BELVEDERE ROBERTO (ALASSIO) - Allontanato



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 4/ 4/2019



RAVANO PAOLO (FINALE) - allontanato.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



GUIDOTTI FEDERICO (ANGELO BAIARDO)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



COCORULLO MATTEO (MOLASANNA BOERO) - allontanato

MICHI MATTEO (RAPALLO RUENTES 1914)

UNGARO LUCA (RIVAROLESE 1919)

AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



DI MARIO FABIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

MARTINO DANIELE (RAPALLO RUENTES 1914)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



LAERA FABIO (IMPERIA)

GARRASI SIMONE (RAPALLO RUENTES 1914)

YMERI ARTURO (RIVAROLESE 1919)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CAMERA LORENZO (ANGELO BAIARDO)

BOCCARDO NICOLO (BUSALLA CALCIO)

OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)

GALLI DANIELE (FINALE)

VITTORI YOURI (FINALE)

RITTORE LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CARAMELLO MARCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

COCURULLO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



L.G.