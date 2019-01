Giudice Sportivo, il Ventimiglia perde due giocatori

Fermato per un turno il mister dell'Alassio Biffi. In totale sono solo sei gli squalificati. Tra i giocatori che entrano in diffida anche i bomber di Alessi e Zunino di Cairese e Pietra Ligure e il giovane Salzone del Finale

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 16/01/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 13/ 1/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 1/2019



BELVEDERE (ALASSIO FC) - Allontanato



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



BIFFI ROBERTO (ALASSIO FC) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



PIANA MATTEO (CAIRESE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

FRATICELLI DAMIANO (VENTIMIGLIACALCIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ALESSI DIEGO (CAIRESE)

DOFFO LUCA (CAIRESE)

MASSA RICCARDO (FINALE)

SALZONE ALESSIO (FINALE)

ZUNINO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)