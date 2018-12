Giudice Sportivo, il Valdivara 5 Terre senza Vaccaro

Multate Cairese e Albenga. Per la Sammargheritese tre giornate a Solari e due a Cilia. Sono 10 gli squalificati e 4 i giocatori che entrano in diffida

La Spezia - Le squalifiche nel campionato di Eccellenza dopo la disputa della XIV giornata.



CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 16/12/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA'



CAIRESE - € 100,00

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio della terna.



ALBENGA - € 50,00

Per il comportamento del proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale, che abbandonava l'impianto sportivo, prima di aver firmato il previsto rapportino arbitrale, relativo ad espulsioni, ammonizioni e sostituzioni.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



SOLARI BASANO ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

Riserva in panchina, colpiva un avversario che stava recuperando la palla con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



CILIA STEFANO (SAMMARGHERITESE 1903)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



RITTORE LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MUSANTE MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)

PUDDU DANIELE (VADO)

VACCARO DAVIDE (VALDIVARA 5 TERRE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



SFINJARI ERNAND (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

BOTTINO SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

OLIVIERO FABIO (RIVAROLESE 1919)

MAMONE MICHELE (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



OXHALLARI ARDIT (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CILIA STEFANO (SAMMARGHERITESE 1903)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)