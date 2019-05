Giudice Sportivo, i provvedimenti disciplinari dopo la disputa dei Play - Out

La Spezia - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare di andata dei Play - Out in Eccellenza.



PLAY OUT ECCELLENZA GARE DEL 12/ 5/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 6/2019



RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)

A fine gara, si avvicinava ad un AA ed assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso, profferiva due espressioni blasfeme, unitamente ad una di minaccia, venendo prontamente allontanato dall'arbitro (infrazione aggravata per il ruolo ricoperto,rilevata da un AA).



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE I infr DIFFIDA



CARRO GAINZA MATEO G. (ALBENGA 1928)

PRAINO ERRI (ALBENGA 1928)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO RUENTES 1914)

AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

CILIA STEFANO (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

ALBERTI MAURIZIO (VENTIMIGLIACALCIO)

CAFOURNELLE JONATHAN (VENTIMIGLIACALCIO)

DADDI PIETRO (VENTIMIGLIACALCIO)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)