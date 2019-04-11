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Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile - ore 18.02

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Giudice Sportivo, fermato per un turno mister Galleno del Valdivara

La Rivarolese senza Oliviero. Sono in totale 13 gli squalificati per una giornata, mentre in sette entrano in diffida

Giudice Sportivo, fermato per un turno mister Galleno del Valdivara

La Spezia - Dopo la disputa del terzultimo turno di campionato ecce le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo nel torneo di Eccellenza.

CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 7/ 4/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/4/2019

FERRO MAURIZIO (CAIRESE) - Allontanato

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2019

BATTISTON VALTER (VADO) - Allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA

GALLENO FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE) - Allontanato

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DI MARIO FABIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
SETTI DAVIDE (ALBENGA 1928)
VITTORI YOURI (FINALE)
SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

OLIVIERO FABIO (RIVAROLESE 1919)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DONDERO MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)
KEITA MOHAMED (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BADOINO ALESSANDRO (PIETRA LIGURE 1956)
PAPARCONE MATTEO (RAPALLO RUENTES 1914)


AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MAMONE MICHELE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MEMOLI MATTIA (ANGELO BAIARDO)
VALENTI EMILIANO (ANGELO BAIARDO)
FERRARA LUCA (FINALE)
VARIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CORCIULO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)
DONATO NICOLA (RIVAROLESE 1919)

L.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


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