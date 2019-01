Giudice Sportivo, due squalificati per Sammargheritese e Ventimiglia

Multato il Molassana Boero. Stoppati anche i tecnici di Rapallo Ruentes e Vado. In totale nove squalificati e quattro giocatori in diffida

La Spezia - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la disputa della XVII giornata.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



MOLASSANA BOERO - € 100,00

Per non aver impedito l'accesso all'area riservata di una persona, non in distinta, ma indossante la tuta sociale, che, a fine gara, colpiva con due manate la porta dello spogliatoio della terna, protestando.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GARA



MAURIZIO VERRINI (RAPALLO) - Allontanato



TARABOTTO LUCA (VADO) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



Mateo Gaston Carro Gainza (Albenga)

Niccolò Monti (Busalla)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE



Marco Vigano (Alassio FC)

A fine gara si spintonava reciprocamente con un avversario, senza conseguenze lesive



Lorenzo Serra (Ventimiglia)

A fine gara si spintonava reciprocamente con un avversario, senza conseguenze lesive



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



Stefano Cilia (Sammargheritese)

Federico Sanguineti (Sammargheritese)

Simone Allegro (Ventimiglia)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



Erri Praino (Albenga)

Marco Di Fraia (Rapallo)

Luca Sammartano (Ventimiglia)

Claudio Scognamiglio (Ventimiglia)