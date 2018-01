Giudice Sportivo, due giornate a Serra del Ventimiglia

Ilardo e Raso della Genova Calcio saltano il big match contro il Vado, multa per l'Albenga. In totale sono 10 gli squalificati, mentre in quattro entrano in diffida

La Spezia - Fezzano - Riportiamo di seguito le squalifiche dopo la disputa della XVI giornata di campionto.



GARE DEL 14/12/2017 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



ALBENGA - € 50,00

Per mancanza acqua calda nello spogliatoio arbitrale



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 1/ 2/2018



FERNANDEZ LORENZO DAVID (FOOTBALL GENOVA CALCIO) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



ILARDO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CENTINO MARCO (PIETRA LIGURE 1956)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



ANTONELLI MIRKO (ALBENGA 1928)

BOTTARO FABIO (BUSALLA CALCIO)

RASO ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CALZIA MATTEO (IMPERIA)

SIGHIERI DAVIDE (RIVAROLESE 1919)

GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)



GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ALTAMORE MATTIA (BUSALLA CALCIO)

CORVI LUCA (FEZZANESE)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)