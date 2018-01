Giudice Sportivo, due giornate a Piazza dell´Albenga

In totale sono quattro gli squalificati che dovranno saltare la prima gara del 2018

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 03/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano



GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 23/12/2017 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



PIAZZA FEDERICO (ALBENGA 1928)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIA CALCIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



LICATA FILIPPO (ALBENGA 1928)

ANSALDO FABIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAMONE MICHELE (VENTIMIGLIACALCIO)