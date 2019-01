Giudice Sportivo, Vagge del Molassana fermato per 4 giornate

Multate Vado, Cairese e Busalla. Costantini dell'Imperia salta il Valdivara 5 Terre. Cinque gli squalificati

La Spezia - Dopo la conclusione del girone di andata e in vista della prima giornata di ritorno queste le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo nel campionato di Eccellenza.



CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 23/12/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA € 100,00



BUSALLA CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano alla terna reiterate espressioni ingiuriose, minacciose e blasfeme.



CAIRESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che per la seconda metà del 2º t. rivolgevano, a più riprese, espressioni ingiuriose nei confronti della terna, anche di stampo discriminatorio.



VADO

Per non aver vigilato sulla chiusura del cancello adiacente agli spogliatoi, che risultava aperto, attraverso il quale numerosi propri sostenitori entravano per esultare con i propri calciatori.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



DELFINO GIANCARLO (ALBENGA 1928) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



VAGGE FREDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, cercava di venire a contatto con il ddg, urlandogli, nel contempo, ripetute espressioni ingiuriose, per circa 30" e venendo allontanato dal tdg solo grazie all'intervento dei propri compagni.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



BOCCARDO NICOLO (BUSALLA CALCIO)

VIRZI CALOGERO (SAMMARGHERITESE 1903)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



TAKU STIVEN (ALBENGA 1928)

CUMAN DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CIMINELLI FEDERICO (RIVAROLESE 1919)

GAMBARELLI FILIPPO (RIVAROLESE 1919)

SANGUINETI FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

DAGNINO DIEGO (VADO)