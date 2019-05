Giudice Sportivo, Rivarolese senza bomber Mura

L'Albenga perde Mela. Tre giornate a Bosio dell'Angelo Baiardo. Due turni a testa per Doffo e Pastorino della Cairese.

La Spezia - Di seguito riportiamo le squalifiche in vista dell'ultima giornata del campionato di Eccellenza della Liguria.



PRATO STEFANO (CAIRESE) allontanato.



BOSIO CRISTIANO (ANGELO BAIARDO)

Reagendo ad un contrasto subìto da un avversario, gli tirava un calcio all'addome senza conseguenze lesive.



DOFFO LUCA (CAIRESE)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)



MELA GIOVANNI (ALBENGA 1928)



GUIDOTTI FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

MASSARA EDOARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DI LAURO MARCO VINICIUS (IMPERIA)

MURA EDOARDO (RIVAROLESE 1919)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

GALIERA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)



ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)



FRANCO ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)

ERANIO LORENZO (RIVAROLESE 1919)