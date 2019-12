Giudice Sportivo, Imperia senza Giglio e Sancinito

CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 4/12/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



FAVORITO PIETRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



GARE DEL 8/12/2019



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



A CARICO DI SOCIETA'



AMMENDA



Euro 150,00 FOOTBALL GENOVA CALCIO



Per aver consentito, a fine gara, l'indebito ingresso nella zona spogliatoi a più persone, che protestavano insistentemente contro la terna, tra cui il proprio Presidente che, con veemenza, profferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti della terna medesima (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto dal proprio tesserato).







A CARICO DIRIGENTI



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 1/2020



VACCA MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)



A fine gara, entrava indebitamente nella zona spogliatoi con altre persone, che protestavano insistentemente contro la terna e, con veemenza, profferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti della terna medesima.







A CARICO DI ALLENATORI



SQUALIFICA PER DUE GARE



MINORI GIAN LUIGI (IMPERIA)



Infrazione rilevata da un A.A.







A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO



SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E



MASSARA EDOARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)



Spingeva un avversario con vigoria sproporzionata, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.







SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



SIGHIERI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)







A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)



CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)



GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)



SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)



BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)







AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)



DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)



PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)



MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)



CAPRA EDOARDO (IMPERIA)



STEFANATI TOMMASO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



ALLARIA FEDERICO (OSPEDALETTI CALCIO)



ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)



PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)



VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)