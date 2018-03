Genova Calcio, scelto il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Podestà è stata privilegiata la soluzione interna da parte del club biancorosso. Sulla panchina della squadra seconda in classifica si siede l'ex trainer degli Allievi

Genova - Come era stato anticipato ieri, arriva la conferma da parte della Genova Calcio dell'esonero di mister Maurizio Podestà. Nel comunicato si legge anche il nome del nuovo allenatore biancorosso. Sarà Roberto Balboni la nuova guida dei biancorossi, già presente all'interno dello staff genovese come allenatore degli Allievi, in passato ha guidato come allenatore la Sestrese in Serie D. Di seguito il comunicato del club.



"L'ASD Football Genova Calcio comunica che, nella giornata di ieri, ha sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra Maurizio Podestà.

La Società ringrazia il tecnico per i risultati sportivi raggiunti fino ad oggi e augura allo stesso le migliori fortune in campo sportivo e umano.

Nel contempo la Società comunica che la squadra verrà affidata fino al termine della stagione a Roberto Balboni, già presente all'interno dell'organigramma.

Roberto, uomo molto legato ai nostri colori, vanta nel suo passato esperienze come allenatore in serie D con la Sestrese, nella Juniores nazionale del Bogliasco e per due anni consecutivi ha ottenuto la vittoria del campionato Juniores di Eccellenza proprio con i nostri colori.

Società, staff tecnico e giocatori rimarcano inoltre tutti insieme l'obiettivo comune legato al raggiungimento del secondo posto in classifica, risultato che permetterebbe la partecipazione ai playoff nazionali.

La Genova Calcio in parallelo ringrazia per la sua disponibilità verso i nostri colori Mister Massimiliano Bruzzone, che sostituirà Balboni alla guida della Leva Allievi fascia B.

Al Principe e a Max va il nostro in bocca al lupo per il proseguo della stagione"