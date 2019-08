Genova Calcio, raduno con botti di mercato

Genova - Nel giorno del raduno e del primo allenamento la Genova Calcio di mister Corrado ha presentato gli ultimi quattro rinforziballa rosa biancorossa. Nella foto col Direttore Sportivo Enrico Ascheri, da sinistra verso destra, Sancì, Zaccheo, Spaltro, Valente. Proprio Sanci, attaccante talentuoso, andrà a formare probabilmente insieme all’argentino Lepera e al fantasista Spaltro l’attacco dei biancorossi. Gabriele Sanci in carriera ha vestito le maglie di Rende e Renato Curi in Serie D. Cresciuto nelle

Giovanili della Juventus in Eccellenza Ligure ha vestito le maglie di Cairese (19 reti in una singola stagione) e Imperia in due periodo differenti. Sicuramente un colpo importante per la Genova Calcio.



G.L.