Genova Calcio, mister Podestà sollevato dall'incarico

Nonostante il secondo posto a solo sei giornate dal termine la società biancorossa ha deciso per l'allontanamento del tecnico anche se manca ancora il comunica ufficiale. Alla base potrebbero esserci opinioni discordanti dopo i fatti di Albenga

Genova - Fulmine a ciel sereno in casa Genova Calcio. La società biancorossa, che con la vittoria di domenica scorsa ha raggiunto il secondo posto in classifica nel torneo di Eccellenza appaiando la Rivarolese, ha infatti esonerato questo pomeriggio mister Maurizio Podestà. A dire il vero manca ancora il comunicato ufficiale, ma sembra che la scelta sia stata presa. L'allenatore era arrivato questa estate dopo la sua esperienza sulla panchina della Cairese per sostituire Maisano approdato a sua volta all'Arenzano. Non essendovi ancora l'ufficialità da parte dei biancorossi non sono ancora certe le cause di questa decisione, ma sembra che esse vadano ricercate negli episodi pre - match di Albenga di due domenica fa di cui si è molto discusso. L'allenatore, vittima dell'aggressione, nei giorni successivi aveva espresso pareri discordanti rispetto alla propria società. A sole sei giornate dalla fine del campionato e con un secondo posto ancora tutto da giocare che vale l'accesso ai Play - Off sarebbe, comunque la si guardi, una decisione che avrebbe del clamoroso.