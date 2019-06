Genova Calcio, il nuovo allenatore è Tabbiani

Trovano conferme i vari "rumors" di mercato con l'approdo nel sodalizio del presidente Vacca del tecnico ex Lavagnese e Savona

Genova - Nuovo allenatore per i biancorossi della Genova Calcio. Trovano conferme i rumors delle ultime settimane: il nuovo tecnico del sodalizio del presidente Marco Vacca sarà mister Luca Tabbiani. L'ex giocatore professionista nelle ultime stagioni ha allenato in Serie D la Lavagnese, in due periodi distinti, e il Savona. Dalla Lavagnese in arrivo anche il vice di mister Tabbiani ossia l'ex difensore Vincenzo Cammaroto. L'ex allenatore dei biancorossi Balboni resterà invece nei quadri societari con altro ruolo. Di seguito il comunicato ufficiale del sodalizio genovese:



"La A.S.D. Genova Calcio comunica di aver conferito l'incarico a Mister Luca Tabbiani quale responsabile della prima squadra.

Luca Tabbiani avrà al suo fianco come secondo Cammaroto Vincenzo classe 1983.

La A.S.D. Genova Calcio ringrazia per il lavoro svolto Roberto Balboni che rimane nei quadri societari.

Ai mister Luca Tabbiani e Vincenzo Cammarota la società augura un proficuo lavoro riccò di soddisfazioni sportive e personali."



G.L.