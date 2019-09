Fresia: "Soddisfatto del mercato, praticamente costruita squadra ex novo"

Ieri si è chiusa la sessione estiva del calciomercato dilettanti, domani si parte con il Campionato d'Eccellenza 2019/2020. Ecco le parole del tecnico dell'ambizioso Rapallo R. Rivarolese, Stefano Fresia, alla vigilia dell'esordio in campionato.



Sessione di calciomercato che si è conclusa per voi con due colpi in extremis. E' soddisfatto della sessione estiva messa a punto dalla società ruentina?



"Si, sono soddisfatto: ci eravamo posti degli obiettivi e sono stati tutti raggiunti. Ora bisogna trovare l’amalgama giusta e dobbiamo recuperare dagli infortuni che in questo mese di preparazione estiva ci hanno privato di nomi importanti: sto parlando di Romei, che sta recuperando, e Donato, che ha rimediato un problema durante la partita contro il Ligorna. E’ una rosa completa: sono stati importanti gli ultimi due colpi, mirati, perchè ci mancava un giocatore che desse qualità al nostro centrocampo come Kambo e un mancino come Bonci: complimenti al presidente Verrini e al D.g. Abbatuccolo per il mercato intelligente e oculato condotto quest’estate."



Parlava di amalgama. Il Rapallo Rivarolese ha unito due realtà diverse. Coesione dunque non solo tra vecchi e nuovi, ma tra Rapallo e Rivarolese. Com’è stato e come sarà lavorare con questo gruppo?



"Il mese di preparazione è servito per trovare questa coesione: avendo unito due Società diverse, oltre i “vecchi” e i nuovi innesti, praticamente è stata costruita una squadra ex novo. La Coppa Italia ci è servita a iniziare questo nuovo percorso, come ho detto la rosa è completa e ampia, sono certo che chi giocherà ce la metterà tutta e farà bene."



Acquisti di esperienza, ma anche tanti giovani. Come si sono comportati i nuovi arrivi durante la preparazione?



"Hanno lavorato sodo e si stanno integrando bene. Sono arrivati molti giovani, alcuni sono più pronti e hanno subito assorbito e compreso velocemente la mia metodologia, altri invece un po’ più lentamente. Provengono da realtà diverse, molti dei quali da settori giovanili importanti: ma un conto è il calcio giovanile, un conto è “il calcio dei vecchi”: spero comunque di portare tutti sullo stesso livello e al pari degli altri, ma nel complesso sono già molto contento del loro lavoro."



Domani ha ufficialmente inizio la nuova stagione: si parte in trasferta contro il Finale di mister Buttu.



"Domani iniziamo un po’ zoppi: Ymeri, Donato, Romei e Chiappe sono assenze importanti, ma sono certo che chi giocherà darà il massimo. Buttu è un tecnico esperto, in avanti sono una squadra forte. Daremo il massimo."



Finale la prima tappa: poi Ospedaletti in casa e Pietra Ligure in trasferta.



"Una partenza di campionato difficile: giocheremo tre partite contro tre squadre difficili da affrontare e che solitamente partono sempre a mille. Abbiamo avuto un mese per lavorare e preparare tatticamente l’esordio."



Che campionato si aspetta?



"A mio parere, le squadre da battere sono Albenga, Imperia e Sestri Levante. Poco sotto vedo noi, la Genova Calcio, l’Ospedaletti e il Baiardo: i neroverdi sono stati la grande rivelazione della scorsa stagione, quest’anno si sono ulteriormente rinforzati."