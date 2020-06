Finisce anche il "ciclo Del Nero" al Rivasamba

Continuano gli addii sulle panchine di molte squadre in vista della prossima stagione che rimane attualmente un grande punto interrogativo per via della pandemia da Coronavirus.



Questa volta a separarsi sono le strade di mister Davide Del Nero e del Rivasamba. Con la squadra di Sestri Levante il mister carrarino aveva vinto un campionato di Promozione ai Play - Off e disputato un'ottima stagione in Eccellenza con cui aveva conquistato 27 punti in 22 giornate disputate. In passato lo si ricorda alla guida di altre formazioni del levante ligure come il Chiavari Caperana in Serie D e il Golfo Paradiso in Promozione.



“I più sentiti ringraziamenti per l impegno, la serietà e la correttezza professionale” dichiarano dal sodalizio calafato. Il nuovo allenatore della Prima Squadra sarà invece mister David Cesaretti (nella foto, ndr), una scelta interna dato che il tecnico è già presente all'interno dell'organigramma societario con il ruolo di Responsabile della Scuola Calcio. Ruolo che manterrà.