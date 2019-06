Finale, in panchina torna Pietro Buttu

Terzo ritorno al "Borel" per l'allenatore che in passato conquistò la promozione in Eccellenza e in Serie D, oltre ai Play - Off della IV Serie Nazionale. Già scelto anche il suo vice

Finale Ligure - La notizia era nell'aria da tempo, ora arrivano anche i crismi dell'ufficialità. Con una nota sul proprio sito ufficiale il Finale ha ufficializzato il ritorno in panchina di mister Pietro Buttu che guiderà quindi il sodalizio giallorossoblu nella stagione 2019/2020. Nello scorso campionato di Eccellenza Buttu aveva allenato l'Imperia. Per il tecnico si tratta del terzo ritorno al "Borel" dove in passato aveva guidato la squadra ad importanti successi come la promozione in Eccellenza nel torneo 2010/11, la vittoria del campionato di Eccellenza 2015/16 ed il raggiungimento dei Play - Off nel campionato di Serie D nella stagione successiva con un quinto posto finale, al primo anno dopo il ritorno in quarta serie. A coadiuvarlo sarà Vincenzo Sgambato, che resterà così nello staff della Prima Squadra dopo la conclusione della scorsa stagione.