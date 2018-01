Finale di Coppa Italia, ecco invece la vigilia della Rivarolese

Dopo aver sentito dalla voce dei protagonisti del Valdivara 5 Terre come si vive in casa spezzina la vigilia della finale abbiamo pensato di fare lo stesso intervistando capitan Sighieri, che sarà squalificato, e il D.g. degli "Avvoltoi" Abbatucolo

Genova - Dopo aver ascoltato dalla viva voce di mister Fanan e di bomber Bertuccelli come si vive la vigilia della finale di Coppa Italia di Eccellenza in casa Valdivara 5 Terre facciamo lo stesso con gli avversari della Rivarolese. Abbiamo quindi raggiunto telefonicamente il capitano degli "Avvoltoi" Davide Sighieri (nella foto, N.d.r.), che dovrà comunque accontentarsi di vedere il match dalla tribuna del "Riboli" in quanto squalificato al pari del centrale difensivo Donato e dell'esterno d'attacco Chiarabini, e il Direttore Generale della società genovese Mario Abbatucolo.



Ciao Davide, grazie di aver accettato il mio invito. Allora come ci si prepara in casa Rivarolese all'importante finale di Coppa Italia?

"Ciao Guido, grazie a te. Sicuramente domani sarà una partita difficile contro una squadra tosta, inoltre quando si ci gioca un trofeo aumenta sicuramente il prestigio della partita e le emozioni si moltiplicano, per questo chi riuscirà a tenere la mente fredda avrà molte più possibilità di vincere."



Squalifiche e "caso ricorso": pensi che queste due problematiche possano influire su di voi?

"Ahimè dovrò guardare i mie compagni dalla tribuna e con me lo faranno anche Donato e Chiarabini, ma abbiamo più volte dimostrato di essere una squadra coesa e con qualità in tutta la rosa e domani i miei compagni lo dimostreranno. Credo invece che la questione ricorso non creerà ulteriore tensione in una partita già importante di per sé, anche perchè per noi conta solo il campo."



Visto che sei squalificato da fuori ti chiediamo cosa ne pensi del confronto che ci sarà in campo tra due grandi bomber come Mura e Bertuccelli?

"Per quanto riguarda i singoli credo che Mura sarà un giocatore fondamentale nell'economia della partita. Bertuccelli, che reputo un grandissimo attaccante, domani avrà di fronte dei difensori forti che cercheranno in ogni modo di arrivare alla fine alzando la Coppa e quindi tenteranno di bloccare tutto il suo potenziale."



Prima di salutarci vuoi aggiungere altro?

"Io sarò in tribuna a fare il tifo per i miei compagni, ma sono sicuro che i miei compagni mi regaleranno la gioia di alzare la Coppa che sarà un gesto tutto dedicato al mio Matteo e alla mia Marta!"





Dopo il capitano degli "Avvoltoi" ecco le parole sul sentito match di domani del D.g. genovese Abbatucolo.



Come state vivendo l'attesa per la gara di domani?

"La finale è una partita ovviamente sentita per l'importanza della posta in palio, la Rivarolese nella sua storia ha giocato anche contro la Juventus e ricordiamo che il prossimo anno festeggeremo il centenario, sono però anni che calcisticamente la società non mette in bacheca un trofeo importante come la Coppa Italia Regionale d'Eccellenza."



Come hai visto i ragazzi di mister Fresia prepararsi a questo match?

"I giocatori si stanno allenando al meglio e sono certo che daranno il massimo per conseguire il risultato che tutti noi in cuor nostro ci auspichiamo e speriamo."



Come ho chiesto agli altri protagonisti di queste interviste doppie voglio chiedere anche a te un parare sul caso del vostro ricorso.

"Per quanto riguarda l'attuale, diciamo, "alterco" riguardante il ricorso in essere non penso proprio andrà ad inficiare le due parti, ognuno farà la propria gara dando il massimo per i propri colori."



Avete tre assenze per squalifica di tre titolari, pensi che questo possa influire sul match?

"Son tre squalifiche ovviamente importanti, ma chi li sostituirà siamo certi che farà del proprio meglio e forse anche qualcosina in più vista l'importanza della posta in palio. Spero che sia una festa per lo sport, una festa che questa kermesse merita. Buona finale a tutti e ovviamente forza Riva!"