Finale di Coppa Italia, ecco come vive la vigilia il Valdivara 5 Terre

Appuntamento storico per il sodalizio beverinese, Calcio Spezzino ha intervistato il super bomber Bertuccelli e mister Fanan

Beverino - Monta l'attesa per la finale di Coppa Italia di Eccellenza ligure che si disputerà domani sera sul neutro del "Riboli" di Lavagna. Un appuntamento storico per gli spezzini del Valdivara 5 Terre che contenderanno l'ambito trofeo, e la possibilità di qualificarsi alla fase nazionale, agli "Avvoltoi" della Rivarolese. Calcio Spezzino ha voluto "tastare il polso" agli spezzini, reduci dalla brillante affermazione in campionato sul Rapallo, intervistando a poco più di ventiquattro ore dall'importante match mister Fanan e il super bomber Bertuccelli che proprio contro i ruentini allenati dall'ex mentore Marselli ha siglato il suo 250° gol nei dilettanti.



Ciao Beppe e benvenuto sulle nostre pagine virtuali. Allora oramai ci siamo, manca pochissimo alla finale di domani. Come state vivendo questa attesa?

"Devo essere sincero, la stiamo vivendo con estrema serenità e tranquillità. Anche se sarà la prima finale affrontata dal Valdivara 5 Terre e anche se siamo ben consci di affrontare una delle migliori squadre del campionato noi non abbiamo paura di nessuno. Se giochiamo come sappiamo è sempre dura per tutti affrontarci."



Pensi che dopo il ricorso post - gara campionato la rivalità fra le due contendenti possa essersi innalzata?

"Io sono del parere che le partite vadano vinte sul campo e non con un foglio di carta, premesso questo a noi non interessa niente dato che sappiamo che la società è in regola con tutto e con tutti!"



Puoi svelarci come state preparando la finale con mister Fanan e il suo staff?

"Come tutte le altre partite, per noi non cambia niente anche se ovviamente vogliamo fare nostro il trofeo.



Facciamo un giochino: se potessi togliere un giocatore ai vostri avversari di domani chi toglieresti?

"Secondo me la Rivarolese può contare sull'attaccante più forte del campionato ossia il centravanti Mura. Detto questo non toglierei nessuno ai nostri prossimi avversari, è più bello giocare le partite con i più forti in campo."





Dopo il bomber tocca a mister Mirco Fanan dirci la sua sull'imminente finale di Coppa.



"L'attesa? La viviamo in modo molto professionale. Con Luca Medici, Roberto Ribolini e Andrea Cervia, il mio staff, stavamo pensando a questo incontro già da un po' di tempo creando un leggero turn - over per arrivare all'appuntamento in modo omogeneo. I ragazzi in questo momento sono al top e per noi è un'occasione unica per poter segnare un trofeo nel palmeras personale di ognuno."



In società invece come ci si prepara?

"E' un obbiettivo storico per la società e vogliamo regalare ai dirigenti, presidente in primis, e a tutti i tifosi un sogno meraviglioso. Abbiamo la possibilità di scrivere una pagina unica."



Come già chiesto al tuo bomber pensi che la vicenda del ricorso possa inasprire gli animi in campo?

"Il ricorso non ci tocca emotivamente perchè siamo assolutamente sereni della regolarità della vicenda. Siamo pronti per affrontare la partita con grandi motivazioni!"