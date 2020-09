Fezzanese, per un regista confermato ecco un trequartista in partenza

Importantissima conferma per il centrocampo della Fezzanese che nella prossima stagione potrà ancora contare sulla regia di Christian Monacizzo. Il "play" dei "Verdi" vestirà quindi per la terza stagione consecutiva la maglia del club di Fezzano accettando per la prima volta in carriera di scendere nel campionato di Eccellenza dopo tre tornei di Serie C e cinque campionati in Serie D di cui due a Fezzano con complessive 39 presenze in campionato. Insieme al confermatissimo Grasselli, alla nona stagione in maglia verde, al rientro dall'infortunio di Cecchetti e al nuovo acquisto Nicolini si prospetta una mediana che sarà un vero lusso per mister Fasano.



Per un importante centrocampista confermato è in procinto di salutare il trequartista Edoardo Saporiti. Il classe 2001, e quindi fuori quota, era arrivato dagli Allievi dello Spezia Calcio due anni fa mettendosi in mostra con la Juniores Nazionale tanto da essere poi inserito in pianta stabile in Prima Squadra da mister Sabatini. In Serie D in due stagioni 21 presenze, di cui 18 da titolare, ma solo un gol. Quello della vittoria sulla Sanremese battuta di misura anche nella gara di ritorno del "Miro Luperi" dopo il successo dell'andata al "Comunale".



Il giocatore poteva interessare alla Massese in uno scambio con Manfredi, che oltre al club di Fezzano piace anche al Canaletto, ma non se ne farà niente perchè ad averla vinta sembra proprio essere stato il Seravezza Pozzi di Vangioni, un allenatore che fin dalla prima stagione di Saporiti in Serie D non aveva fatto mistero di apprezzare le doti tecniche del ragazzo.



Il fuori quota classe 2001, ormai ex Fezzanese, troverà una concorrenza spietata nel club seravezzino dove in attacco figurano già l'esperto trequartista Grassi, capocannoniere del Girone A di Serie D la scorsa stagione insieme a Ravasi del Borgosesia, e proprio un centravanti ex Fezzanese come Luca Veratti prelevato quest'estate dall'Union Feltre. Con il 4 - 2 - 3 - 1 Saporiti potrebbe andare a giocarsi un posto sulle due corsie esterne del trio di trequartisti con i vari Nannipieri ('01), Bongiorni ('99) e Podestà ('00) potendo contare sul fattore "fuoriquota" e una data di nascita inferiore rispetto a due dei tre elementi che gli contenderebbero un posto da titolare.