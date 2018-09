Ferrara inventa Capra sentenzia: il Finale batte 2-0 il Valdivara 5 Terre

La Spezia - Il Finale viaggia a un ritmo spedito e infligge la prima sconfitta stagionale al Valdivara 5 Terre. La magia di Ferrara e la rete di Capra, abile a sfruttare al meglio un clamoroso errore difensivo dei ragazzi di Cervia, consentono a “Giotto” Caverzan di festeggiare la seconda vittoria consecutiva che vale la testa della classifica. I bianco azzurri non demeritano ma sbattono sul muro giallorosso e sulla poco precisione in fase di conclusione a rete. Tutto sommato, tenendo contro anche del valore della squadra di Caverzan, la prestazione di Mozzachiodi & C. è stata una prestazione, specie nella seconda parte di gara, buona.



Le scelte - Mister Cervia conferma gli undici che hanno sbancato il campo del 'Ciccione' di Imperia, mentre Caverzan schiera i giallorossi con un bel 4-3-3 che vede Ghiglizza in cabina di regia con Capra, Ferrara e Vittorie come tridente d'attacco.



Uno due giallorosso - La prima occasione degna di nota arriva al 21' con la conclusione dalla distanza di Capra, palla che termina a lato della porta difesa da Sarti. Al 25' Mozzachiodi stende Vittori e per il direttore di gara Noce della sezione di Genova ci sono gli estremi per concedere, tra le proteste dei padroni di casa, un calcio di punizione dal limite dell'area. Sulla palla si presenta lo specialista Ferrara che disegna una bella parabola con la palla che si va ad insaccare al sette. Palla al centrocampo e Finale che trova subito il raddoppio con Capra, complice un clamoroso errore della copia Cutugno – D'Imporzano, che davanti a Sarti non fallisce la più facili delle conclusioni a rete.



Reazione bianco azzurra ma il muro giallorosso regge - Se la prima frazione di gara ha fatto registrare solamente le due occasione dei gol dei ragazzi di Andrea Caverzan, nella ripresa la musica cambia, anche in virtù di una buona reazione dei padroni di casa. Al 56' salku serve l'accorrente Paparcone che da buona, buonissima posizione calcia sul corpo del portiere Porta, che salva la propria imbattibilità. Poco dopo è protagonista Salku ma la sua conclusione termina oltre la traversa. Al 60' bella combinazione Chella – Ortelli, quest'ultimo subentrato ad uno spento Del Padrone, ma la conclusione del numero quindici è neutralizzata dall'attento estremo difensore ospite. Al 63' torna a farsi vedere il Finale Ligure ma la conclusione di Vittorie termina a lato. Passano cinque minuti e questa volta ci prova Capra ma la conclusione del fuoriclasse giallorosso è troppo debole e centrale per impensierire Sarti. Al 78' bella azione dei padroni di casa con Bertuccelli che serve Salku il quale fa partire una grande conclusione che termina di poco a lato.



Valdivara 5 Terre – Finale Ligure 0-2

Marcatori: 26' Ferrara, 27' Capra.



Valdivara 5 Terre: Sarti, Paparcone, D'Imporzano, Del Padrone ( 46' Ortelli ), Cutugno ( 72' Fazio ), Mozzachiodi, Alvisi ( 57' Valletta ), Simonini ( 65' Lufrano ), Bertuccelli, Salku. Allenatore: Cervia A.



Finale Ligure : Porta, Conti ( 91' Finocchio ), Viola, Basso ( 80' Bruzzone ), De Benedetti, Massa, Capra, Ghiglizza ( 67' Scalia ), Vittori, Ferrara ( 67' Vallerga L. ), Conrieri ( 66' Galli ). Allenatore: Caverzan A.



Arbitro: Noce di Genova

Assistenti: Del genio di Genova e Nista di La Spezia

Note: al 78' allontana dalla panchina Andrea Cervia.