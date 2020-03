Fase Nazionale Coppa Italia, Sestri Levante in campo il 4 Marzo

Un solo successo esterno contro cinque ottenuti in casa nella 1ª giornata della fase finale di Coppa Italia Dilettanti giocata ieri pomeriggio. All’appello mancano ancora i match Chisola-Sestri Levante e San Donà-Manzanese, rinviati al 4 marzo in seguito allo stop dell’attività agonistica in Piemonte e Veneto.



San Marco Avenza e Real Monterotondo Scalo si aggiudicano il primo round degli ottavi in rimonta: al “Paolo Deste” di Carrara un gol di Tescione in pieno recupero ribalta il vantaggio iniziale del Virtus Castelfranco, mentre al “Pierangeli” una doppietta di Lupi (poi espulso per doppia ammonizione) e un rigore di Lalli rimediano al gol del Carbonia con Meloni. Con lo stesso risultato di 2-0 ottengono la vittoria Forsempronese, Torrese e Afragolese. I marchigiani espugnano il “Bernicchi” con le reti di Conti e Pagliari, per il Tiferno servirà un’impresa nel match di ritorno. I giallorossi di Cristofari piegano il Tre Pini Matese con un gol per tempo di Di Federico e Di Francesco. Con il Corato a riposo, nel triangolare G i campani conquistano tre punti contro la Vultur Rionero dopo l’ingresso in campo nella ripresa dell’ex attaccante dell’ Udinese Fava Passaro, autore di una doppietta. Di misura il San Luca sul Giarre nella prima storica dei calabresi nella fase nazionale: decide Pelle al 33’ del secondo tempo con una gran conclusione dalla distanza.



Risultati



GIRONE C: San Marco Avenza-Virtus Castelfranco 2-1

GIRONE D: Tiferno Lerchi-Forsempronese 0-2

GIRONE E: Real Monterotondo Scalo-Carbonia 3-1

GIRONE F: Torrese-Tre Pini Matese 2-0

GIRONE G: Afragolese-Vultur Rionero 2-0

GIRONE H: San Luca-Giarre 1-0





Il prossimo appuntamento in Coppa è per il 4 marzo con i due recuperi dei gironi A e B, la 2ª giornata dei triangolari e il ritorno degli ottavi.





Girone A: Chisola-Sestri Levante (Campo Comunale di Vinovo, TO) Riposa: Casatese

Girone B: San Dona’-Manzanese (Stadio “Zanutto” di San Donà di Piave, VE) Riposa: Trento

Girone C: Virtus Castelfranco-San Marco Avenza (Campo “Ferrarini” di Castelfranco Emilia, MO) *ore 15

Girone D: Forsempronese-Tiferno Lerchi (Campo Comunale “M. Bonci” di Fossombrone, PU) *ore 18.30

Girone E: Carbonia-Real Monterotondo Scalo (Stadio “Carlo Zoboli” di Carbonia, SU)

Girone F: Tre Pini Matese-Torrese (Stadio Comunale “P. Ferrante” di Piedimonte Matese, CE)

Girone G: Vultur Rionero-Corato (Campo Comunale “Corona” di Rionero In Vulture, PZ)

Girone H: Giarre-San Luca (Stadio “Regionale” di Giarre, CT)