Edo Capra smentisce tutto: "Sono un giocatore dell'Imperia"

Imperia - Manca l'ufficialità, ma l'Imperia sarà promossa in Serie D in quanto prima in classifica allo stop dei campionati per via della pandemia da Covid-19. In quel primo posto della squadra di mister Lupo c'è tanto, tantissimo Edoardo Capra. Il talentuoso numero 7 ha trascinato in vetta la sua squadra siglando ben 14 reti che, nonostante mancassero ancora otto partite alla fine, gli sono valse il titolo di capocannoniere del torneo. Capra nella giornata di ieri era stato accostato al Vado per un clamoroso ritorno, ma oggi è lo stesso giocatore a smentire ai microfoni di Calcio Spezzino questa ventilata ipotesi.



"Dopo aver preso visione dell'articolo secondo il quale avrei già un accordo con la Società Vado, verso la quale nutro una stima ed un affetto che penso sia agli occhi di tutti da sempre, non posso che smentire quanto scritto. Non ho avuto alcun contatto con nessun dirigente della mia squadra attuale, l'Imperia, alla quale sono legato e dove sono tutt'ora tesserato ed in attesa di sapere in che serie si troverà a giocare l'anno prossimo. Non mi pare il caso di creare incomprensioni di questo tipo così presto e in un periodo come quello che stiamo vivendo, sia per rispetto dell'Imperia che per tutte le altre squadre che potrebbero avere, come ogni anno, la volontà di contattarmi. Smentisco quindi ogni voce riguardo una mia firma con qualsiasi squadra. Sono un giocatore dell'Imperia e fino a che non ci sarà più chiarezza sul futuro del calcio ligure resterò tale."



G.L.