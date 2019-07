Ecco il vice di Plicanti alla San Marco Avenza

Carrara - Mister Massimo Plicanti ha scelto il suo vice che lo accompagnerà nella nuova avventura alla San Marco Avenza in Eccellenza toscana. Come con Gassani alla Massese con Rolla anche per il tecnico di Castelnuovo Magra la scelta del proprio secondo è ricaduta su un allenatore della provincia della Spezia. Si tratta di mister Alberto Fregoso che nell'ultima stagione ha guidato una formazione giovanile del Don Bosco Spezia, ma che in passato ricordiamo per le esperienze in I Categoria con Foce Magra Ameglia e San Lazzaro Lunense e in Promozione con il Colli di Luni. Fregoso avrebbe dovuto essere un nuovo tecnico del Settore Giovanile della Tarros Sarzanese, ma i rossoneri hanno capito l'opportunità e hanno liberato l'allenatore come lui stesso spiega ai microfoni di Calcio Spezzino: "In primis devo ringraziare la Tarros Sarzanese, Lucchi, Bonamino e Nardi che mi hanno "liberato" nonostante fossi già stato presentato ai genitori come nuovo allenatore dell'Under16 rossonera, ma hanno capito l'opportunità che ho avuto e hanno accettato la mia decisione con un po' di rammarico, ma senza polemica" - continua poi Fregoso - "Ringrazio mister Plicanti per la scelta riposta, ora testa alla San Marco e carico per iniziare questa nuova avventura."