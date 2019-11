Ecco come è finito l'anticipo Cairese - Imperia

E' finito con un pareggio per 1 - 1 l'anticipo odierno del campionato di Eccellenza della Liguria tra la Cairese e l'Imperia. All'immediato vantaggio della capolista con il solito Capra al 3'° minuto di gioco, hanno risposto i gialloblu di Cairo Montenotte con Doffo al 49°. Domani si disputerà il resto della XII giornata.



Tabellino



Cairese - Imperia 1 - 1

Marcatori: 3° Capra (I), 49° Doffo (C)



Cairese: Moraglio, Colombo, Moretti, Doffo, Prato, Facello, Bruzzone, Piana, Damonte, Di Martino, Saviozzi. All. Maisano

A disp.: Stavros, Incorvaia, Tamburello, Rizzo, Durante, Rusca, Auteri, Pastorino, Pregliasco.



Imperia: Trucco, Fazio, Carletti, Sancinito, Guarco, Virga, Capra, Giglio, Sassari, Ambrosini, Carletti. All. Lupo

A disp.: Meda, Martelli, Manitto, Salmaso, Risso, Nastasi, Minasso, Padovan, Pellegrino.



Classifica: 25 Imperia, 22 Sestri Levante**, 21 Albenga, 19 Busalla, 19 Rivasamba**, 17 Angelo Baiardo, 17 Cairese *, 16 Campomorone Sant'Olcese, 15 Genova Calcio, 12 Rapallo Rivarolese**, 10 Finale, 7 Alassio, 6 Pietra Ligure, 4 Molassana Boero, 3 Athletic Club Liberi



* = una partita in meno

** = una partita in più



G.L.