Ecco come è finito il recupero tra Rivasamba e Alassio

La Spezia - Disputato questo pomeriggio all'Andersen di Sestri Levante il recupero di Eccellenza che metteva di fronte il Rivasamba neo promosso e rivelazione di questo avvio di stagione e l'Alassio quartultima forza de torneo a quota sei punti in classifica. Lo scontro tra le formazioni di mister Davide Del Nero e del collega Cattardico si conclude come era cominciato, ossia sul risultato di parità a reti bianche. Rivasamba che sale in quarta posizione a quota 16 punti in compagnia delle formazioni genovesi di Busalla e Angelo Baiardo, oltre che della Cairese. Alassio che invece a sette punti aggancia il Finale. Con questa partita terminano i recuperi nel campionato di Eccellenza della Liguria dopo i rinvii delle scorse settimane per l'Allerta Meteo Arancione e Rossa.



Tabellino



Rivasamba - Alassio 0 - 0



Rivasamba: Raffo, Sanna, Gabelli, Defilippi, Busi, Severi, Latin, Vottero, Barbieri, Ivaldi, Lessona. All. Del Nero D.

A disp.: Molinelli, Porro, Scarpino, Sanguineti, Copello, Motto, Paterno, Costa, Renzone.



Alassio: Pastorino, Campagna, Taku, Farinazzo, Eretta, Costamagna, Barison, Di Lorenzo, Greco, Roda, Esposito. All. Cattardico

A disp.: Colombo, Puddu, Basso, Giraldi, De Luca, Savona, Lupo, Franco.



Classifica: 24 Imperia, 20 Albenga, 18 Sestri Levante, 16 Busalla, 16 Cairese, 16 Angelo Baiardo, 16 Rivasamba, 14 Genova Calcio, 13 Campomorone Sant'Olcese, 9 Rapallo Rivarolese, 7 Finale, 7 Alassio, 5 Pietra Ligure, 4 Molassana Boero, 3 Athletic Club Liberi



G.L.