Ecco come è finito il recupero tra Rapallo Rivarolese e Athletic Club Liberi

Rapallo - Concluso anche il secondo recupero odierno del campionato d'Eccellenza. Al "Macera" di Rapallo ritrova la vittoria il Rapallo Rivarolese che riesce a superare di misura il fanalino di coda Athletic Club Liberi. Decide la rete di Mitrotti al 79'. I ruentini di Fresia salgono così a 9 punti in classifica, mentre la neo promossa formazione genovese guidata da mister Mariani rimane all'ultimo posto della classe a quota 3 lunghezze.



Recuperi Eccellenza



Ospedaletti - Albenga 0 - 1

Marcatori: 78° Costantini



Ospedaletti: Frenna, Negro, Fici, Cambiaso, Ambesi, Mamone, Alasia, Schillaci, Latella, Foti, Galiera. All. Caverzan

A disp.: Ventrice, Petru , Negro, Facente, Cassini, Cassini, Aretuso, Espinal Marte, Allaria.



Albenga: Bambino, Zola, Anselmo, Scalia, Gargiulo, Olivieri, Nardi, Figone, Marquez, Costantini, Di Salvatore. All. Solari

A disp.: Patrone, Barisone, Barchi, Molinari, Cocito, Patrucco, Grandoni, Dorno, Metalla.



Rapallo Rivarolese - Athletic Club Liberi 1 - 0

Marcatore: 79° Mitrotti



Rapallo Rivarolese: Basso, Verrini, Bonci, Chiappe, Donato, Cappannelli, Revello, Ymeri, Bertuccelli, Belardinelli, Kambo. All. Fresia

A disp.: Risso, Carbone, Calvo, Romei, Sbarra, Mitrotti, Menini, Pedetta, D'Imporzano.



Athletic Club Liberi: Bartoletti, Cicirello, Bertora, Di Pietro, Matarozzo, Gaspari, Grosso, Lembo, Del Vecchio, Pagano, Arrighetti. All. Mariani

A disp.: Papini, Sarubbi, Dodero, Bilanzone, Giuliani, Pandimiglio, Zazzeri, Mancuso, Bagnato:



Classifica: 21 Imperia, 17 Albenga, 15 Sestri Levante, 14 Genova Calcio, 13 Busalla, 13 Cairese, 13 Angelo Baiardo 12 Rivasamba *, 10 Ospedaletti, 10 Campomorone Sant'Olcese, 9 Rapallo Rivarolese, 6 Alassio *, 5 Pietra Ligure *, 4 Finale, 4 Molassana Boero, 3 Athletic Club Liberi



*= una partita in meno



G.L.