Eccellenza, respinto il ricorso del Taggia

DELIBERA



procedimento avente ad oggetto due ricorsi proposti, rispettivamente nelle date 14 agosto e 9 settembre 2020, dalla società TAGGIA avverso i CC.UU. del C.R. Liguria nn. 4, 6 e 8 del 2020.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di:Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Matteo SAVIO, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri), all’udienza del 10 settembre2020 ha pronunciato la seguente sentenza (dispositivo):



Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, riuniti i ricorsi proposti dalla società TAGGIA rispettivamente nelle date 14 agosto 2020 e 9 settembre 2020



RIGETTA



entrambi i ricorsi e conferma le graduatorie per i ripescaggi pubblicate nei CC.UU. impugnati. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società MOLASSANA e rigetta la richiesta di condanna alle spese ex art. 55 C.G.S..

Dispone l’addebito della tassa di reclamo alle società TAGGIA, per la reiezione del ricorso, e MOLASSANA per la reiezione della riconvenzionale.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.