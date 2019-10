Eccellenza, prima vittoria per l'Ospedaletti

La Spezia - Si completa il quadro dei recuperi odierni in Eccellenza ligure con la sfida del "Macera" che vede l'Ospedaletti di mister Andrea Caverzan imporsi per 1 - 2 in casa del Rapallo R. Rivarolese e centrare così la sua prima vittoria stagionale salendo a quota quattro punti in classifica. Dopo appena due minuti il vantaggio "orange" con Allaria, in pieno recupero il raddoppio di Foti. Ad inizio ripresa dimezza lo svantaggio per i ruentini Romei, ma la squadra di casa rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Ymeri e non riesci a completare la rimonta rimanendo così ferma a quota 5 punti in classifica.



Risultati e marcatori II Giornata - Eccellenza



Molassana Boero - Albenga 0 - 2 (43° Metalla, 71° Di Salvatore)

Sestri Levante - Genova Calcio 0 - 1 (40° Chiriaco)

Rapallo R. Rivarolese - Ospedaletti 1 - 2 (2° Allaria, 47° Foti, 49° Romei)



Classifica: 9 Genova Calci, 9 Sestri Levante, 9 Imperia, 8 Albenga, 8 Rivasamba, 8 Cairese, 7 Busalla, , 6 Angelo Baiardo, 5 Rapallo Rivarolese, 5 Campomorone Sant'Olcese, 4 Ospedaletti, 3 Molassana Boero, 2 Finale, 2 Alassio, 1 Pietra Ligure, 1 Athletic Club Liberi



L.G.