Eccellenza ligure, a 180' minuti dal termine campionato ancora incertissimo

Scopriamo il cammino di Vado, Rivarolese, Imperia, Cairese e Genova Calcio che si giocano primo posto e seconda piazza con vista Play - Off dove al primo turno ci saranno i lombardi della Tritium. Per il secondo turno situazione ancora molto fluida

La Spezia - Mancano solamente due giornate al termine di uno dei campionati di Eccellenza della Liguria più incerti degli ultimi anni. In vetta resiste, dopo una grande rincorsa, solitario il Vado a quota 57 punti seguito ad una sola lunghezza di distanza dalla Rivarolese. Terza posizione a quota 54 per l'Imperia. Scendendo dal podio troviamo a quota 53 la neo promossa Cairese e a quota 52 la Genova Calcio. A livello di matematica le prime cinque hanno tutte ancora la possibilità di aggiudicarsi il torneo o qualificarsi in quella seconda piazza che consente l'accesso ai Play - Off Nazionali d'Eccellenza per provare tentare di conquistare il salto in Serie D.



Il calendario delle ultime due giornate dice che i rossoblu dovranno incontrare tra le mura amiche del "Chittolina" il Molassana Boero, ancora in cerca di punti salvezza, e poi chiuderanno con la difficile trasferta in casa della Cairese (nella foto di Pelucchi Matteo per SV Sport il match d'andata con Edoardo Capra contro i difensori gialloblu, ndr). La Rivarolese è invece attesa alla ripresa dal difficile derby contro la Genova Calcio, i biancorossi se dovessero perdere direbbero probabilmente addio alla possibilità di qualificarsi anche in seconda piazza. Gli "Avvoltoi" di mister Fresia chiuderanno poi in trasferta in casa dell'Albenga che potrebbe già essere salvo. Per i nero azzurri dell'Imperia insidiosa trasferta in casa del Ventimiglia penultimo, che ha appena cambiato allenatore, e chiusura al "Ciccione" contro l'Alassio. Due squadre che hanno ancora bisogno di punti salvezza. La Cairese, oltre al big match dell'ultima giornata a Vado, la penultima incrocerà invece i tacchetti con un Pietra Ligure che ha oramai poco da chiedere a questa stagione.



Play - Off Nazionali: Andiamo ora a vedere i possibili accoppiamenti per i Play - Off. Il 1° turno tra le seconde in classifica del Campionato di Eccellenza si giocherà il 19/05/2019 ed il 26/05/2019.

La seconda classificata della Liguria affronterà la seconda del girone B della Lombardia che è, a due giornate dal termine, il Tritium Calcio 1908, squadra di Trezzo sull'Adda (Milano), seconda in classifica, con sette punti di distacco dalla capolista NibionnOggiono, che è matematicamente promossa in Serie D e sette di vantaggio dall'Offenenghese. I bomber della squadra lombarda sono Alessandro Volpi a quota 13 gol e Marco Castelli con 9 segnature.



Il 2° turno, invece, si giocherà il 02/06/2019 ed il 09/06/2019 tra la vincente dello spareggio tra Liguria e Lombardia e la vincente dello spareggio tra Veneto A e Friuli Venezia Giulia.

La seconda in classifica del girone A del Veneto è, a quattro giornate dal termine, il Calcio Caldiero Terme, squadra di Caldiero (Verona), distaccata di un solo punto dai veronesi del Vigasio. La seconda in classifica del Friuli Venezia Giulia, a due giornate dal termine della stagione regolare, sarà una tra la Pro Gorizia, squadra dell'omonimo capoluogo friulano, e l'Edmondo Brian, squadra di Precenicco (Udine), che sono appaiate a pari punti in classifica. Insomma per il secondo turno una situazione ancora molto fluida e tutta da inquadrare.



Ma prima di questi discorsi rimangono da disputare 180' intensissimi minuti in un Eccellenza della Liguria equilibrata e ancora aperta come non si vedeva da tempo.