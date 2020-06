Eccellenza, format a 20 squadre per la stagione 2020/2021

Arriva anche una nota federale a specificare che il prossimo campionato di Eccellenza della Liguria sarà con un format di 20 squadre partecipanti.



"In relazione ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021 si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, nella sua riunione del 25 giugno 2020, ha determinato che l’organico del Campionato Regionale di Eccellenza sarà definito con un numero di Società pari a 20 mentre quelli dei rimanenti Campionati di competenza saranno definiti al momento della chiusura delle rispettive iscrizioni."



In attesa di possibili ulteriori ripescaggi sono ecco le 18 formazioni aventi diritto all'iscrizione al campionato di Eccellenza per la stagione 2020/2021



CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/2021



ALASSIO FOOTBALL CLUB



ALBENGA 1928



ANGELO BAIARDO



ATHLETIC CLUB LIBERI



BUSALLA CALCIO



CADIMARE CALCIO



CAIRESE



CAMPOMORONE SANT OLCESE



F.S. SESTRESE CALCIO 1919



FEZZANESE (*)



FINALE FOOTBALL GENOVA CALCIO



LIGORNA 1922 (*)



OSPEDALETTI CALCIO



PIETRA LIGURE 1956



RAPALLO R.1914 RIVAROLESE



RIVASAMBA H.C.A.



SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL (**)



VADO





(*) Come da C.U. n. 113 del 19.06.2020 del Dipartimento Interregionale della L.N.D.





(**) In attesa della definizione delle 5 migliori Società seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2019/2020 ammesse al Campionato Nazionale di Serie “D” 2020/2021



G.L.