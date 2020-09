Pubblicato il calendario di Eccellenza Girone B, un campionato che vede tre spezzine ai nastri di partenza. Per la Fezzanese esordio in casa dell'Angelo Baiardo. Trasferta genovese anche per il Cadimare che incrocerà i tacchetti con il Busalla. Canaletto al "Tanca" in attesa del quotato Ligorna. Primo derby alla terza giornata con Canaletto - Fezzanese. L'8 novembre alla sesta giornata invece l'atteso derby Fezzanese - Cadimare.