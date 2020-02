Eccellenza, ecco come è finito il recupero Athletic - Alassio

Si è completato ieri il recupero di campionato d'Eccellenza tra Athletic Club Liberi e Alassio interrotta al termine della prima frazione per infortunio all'arbitro due domeniche fa sul risultato di 1 - 2 in favore dell'Alassio. Risultato da cui si ripartiva anche in questa occasione.



Nei secondi 45' minuti ecco il pareggio della squadra di Mariani con la rete di Ilardo e il nuovo vantaggio delle "Vespe" alassine con il gol di bomber Lupo che chiude di fatto la contesa sul 2 - 3 in favore dei ragazzi di mister Cattardico. Questi ultimi salgono quindi in classifica a quota 18 punti e superando di una lunghezza proprio l'Athletic Club Liberi fermo a 17. Ora i giallo neri sono a sole tre lunghezze dalla Genova Calcio di mister Corrado che con i suoi 21 punti in classifica rappresenta la prima piazza per la salvezza diretta senza passare dai Play - Out insieme a Rapallo Rivarolese e Ospedaletti.



Classifica: 44 Sestri Levante, 43 Imperia, 37 Albenga, 33 Cairese, 31 Campomorone Sant'Olcese, 30 Busalla, 28 Rivasamba, 28 Angelo Baiardo, 21 Genova Calcio, 21 Rapallo Rivarolese, 21 Ospedaletti, 18 Alassio, 17 Athletic Club Liberi, 16 Finale, 14 Pietra Ligure, 13 Molassana Boero



G.L.