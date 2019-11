Eccellenza, decise le date dei recuperi

Decise le date di recupero delle gare di Rivasamba e Rapallo Rivarolese che la scorsa domenica non si sono disputate per via dell'Allerta Meteo Rossa sul territorio del Tigullio. I match sono validi per l'VIII giornata del campionato di Eccellenza della Liguria.



Rapallo Rivarolese - Athletic Club Liberi verrà recuperata questa sera mercoledì 6 novembre alle ore 19:00 allo stadio "Macera" di Rapallo



Sette giorni più tardi, mercoledì 13 novembre alle ore 18:00, sarà invece il turno di Rivasamba - Alassio F.c. in programma al campo sportivo "Favole Hans Christian Andersen" di Sestri Levante.