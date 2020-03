Eccellenza, Capra dell'Imperia e Saviozzi della Cairese sono i bomber

Campionato senza spezzine l'Eccellenza, ma con sicuri spunti d'interesse. Analizzando la classifica marcatori in vetta a quota 14 troviamo l'accoppiata formata dal fantasioso Capra dell'Imperia capolista e dal bomber della Cairese Saviozzi che si conferma anche in questa stagione cecchino infallibile. I due sono insidiati ad una sola lunghezza di distanza dal super bomber Gandolfo che, dopo un periodo passato prevalentemente in panchina al Sestri Levante, si è scatenato da dicembre con il suo passaggio al Campomorone Sant'Olcese. Una sola rete di distanza per il suo compagno di reparto Moreno Currabba capitano dei bianco azzurri di mister Pirovano. Segue a 11 Battaglia del Baiardo e poi ecco la coppia gol del Busalla Nelli - Minutoli entrambi in doppia cifra. Chiudiamo la disamina con il tris dell'Albenga, tutti a quota 9, formati da Costantini, Castagna e Di Salvatore appaiati a Zunino del Pietra Ligure, tornato a dicembre in Eccellenza ligure.



Eccellenza - Classifica Marcatori



14 CAPRA (Imperia)

14 SAVIOZZI (Cairese)



13 Gandolfo (Campomorone Sant'Olcese) [4 reti con il Sestri Levante, ndr]



12 Curabba (Campomorone Sant'Olcese)



11 Battaglia (Angelo Baiardo)



10 Nelli (Busalla)

10 Minutoli (Busalla)



9 Castagna (Albenga)

9 Costantini (Albenga)

9 Di Salvatore (Albenga)

9 Zunino (Pietra Ligure)