E' separazione tra il neo promosso Ospedaletti e mister Alan Carlet

La Spezia - Dopo aver portato in Eccellenza, vincendo il Girone A di Promozione, l'Ospedaletti si separano le strade del club "orange" e del tecnico, ex attaccante dello Spezia Calcio, Alan Carlet. Una separazione che arriva dopo una sola stagione insieme. A comunicarlo lo stesso club con il seguente comunicato.



"Abbiamo deciso di separarci da mister Alan Carlet, cui ringraziamo per il lavoro svolto in questa stagione sportiva culminata con la storica promozione in Eccellenza.



Auguriamo a Carlet il miglior futuro per la propria carriera da allenatore e le migliori fortune"."