E' separazione tra Edoardo Grosso e l'Athletic Club Liberi

Si separano le strade tra il portiere/bomber Edoardo Grosso e l'Athletic Club Liberi. Dopo tre stagioni condite da molte reti dell'ex N°1 riscopertosi centravanti e dalla storica vittoria del campionato di Promozione Girone B con salto in Eccellenza è quindi separazione tra il club genovese guidato da mister Mariani e l'ex portiere. Ad annunciarlo lo stesso Grosso attraverso queste parole.



"Arrivederci Athletic!



Ho iniziato da bambino nell’Albaro, allenamenti in piazza Leopardi e agli Emiliani… da lì è iniziato il mio girovagare per l’Italia, tanti compagni e amici, tante esperienze e storie da raccontare.



Ho sempre immaginato e sognato di finire da dove ero partito. Purtroppo non sarà così ma la mia voglia di calcio è ancora tanta e quindi è giunto il momento di salutare, per la seconda volta, l’ACL e vedere cosa il Dio del Calcio ha previsto per me.



Good luck ACL



see you soon!??????"