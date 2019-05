E' festa salvezza per il Rapallo Ruentes degli spezzini

Ai ragazzi di Camicioli, dopo la vittoria dell'andata al "Morel", basta un pareggio contro il Ventimiglia che retrocede in Promozione

Rapallo - Il Rapallo Ruentes dei tanti spezzini, in campo e in panchina, nella gara di ritorno del Play - Out di Eccellenza nel fortino del "Macera" disputa una partita accorta che conduce in porto senza troppa fatica e conquista così una salvezza più che meritata. Di contro il Ventimiglia saluta il campionato di Eccellenza e dopo molti campionati di Eccellenza consecutivi retrocede nel campionato di Promozione.



Camicioli parte con Michi, Sbarra, Paparcone e Bertuccelli tra i titolari, mentre in panchina si accomodano Crafa, Cupini, Barabino e Barilari. Tra i frontalieri coppia offensiva Galiera - Daddi con Scognamiglio a difesa dei pali.



I granata ospiti di mister Luccisano dovevano recuperare la sconfitta casalinga della domenica precedente al "Morel" e trovano un certo predominio nel gioco in campo. Al 10° però una punizione di Garrasi dai venti metri viene deviata in angolo da un'ottimo intervento Sconamiglio. Un minuto dopo capovolgimento di fronte e su un cross dalla destra ecco Galiera calciare al volo, ma Molinelli para a terra. Al 13° cross di Garrasi, Rossi in mischia coglie il palo. Al 18° un tiro di Musumarra viene parato a terra. Al 26° contropiede dello "zio" Rossi, conclusione parata a terra. Un minuto dopo tiro di Ala, Molinelli non si fa sorprendere. Al 29° vantaggio dei bianconeri con un colpo di testa di Garrasi, probabilmente il migliore in campo dei ruentini, da calcio d'angolo che sembra chiudere la pratica salvezza per i ruentini. Inoltre al 45° viene espulso Alberti per fallo di reazione su Michi e Ventimiglia che rimane in inferiorità numerica proprio poco prima dell'intervallo.



Nella ripresa non succede un gran che fino al 56° quando su insidioso tiro di Galliera, Molinelli smanaccia in calcio d'angolo. Si salta direttamente al 69° quando il Ventimiglia troverebbe il pareggio con Daddi, ma l'arbitro annulla la rete dei frontalieri per sospetta posizione di off - side scatenando le proteste dei granata. Al 76° quando un tiro svirgolato di Rossi finisce ampiamente a lato. All'80° un tiro dal limite di Musumarra che sfiora il palo. Passano cinque minuti ed ecco un'azione confusa con conclusione dapprima di Bertuccelli e poi di Garrasi, ma entrambe vengono stoppate da Scognamiglio. Al 93°, in pieno recupero, rigore per gli ospiti per fallo in area su Daddi, sul dischetto si presenta il quarantunenne Principato che non sbaglia, e sigla l'1-1. Poco dopo triplice fischio finale e gioia incontenibile per il Rapallo che si salva al termine di una stagione fin troppo tribolata. L'altro lato della medaglia è ovviamente lo sconforto per i giocatori del Ventimiglia per il materializzarsi della retrocessione in Promozione.



Rapallo Ruentes - Ventimiglia 1 - 1

Marcatori: 29° Garrasi (R), 93° [Rig.] Principato (V)



Note: al 45° espulso Alberti (V) per fallo di reazione su Michi (R)



Rapallo Ruentes: Molinelli, Verrini A., Chiappe, Michi, Sbarra, Garrasi, Paparcone, Marchesi, Bertuccelli, Rossi, Di Fraia. All. Camicioli

A disp.: Cruciani, Crafa, Cupini, Barabino, Caneva, Maffei, Carbone, Barilari, Martino.



Ventimiglia: Scognamiglio, Serra, Morscio, Musumarra, Alberti (espulso al 45'), Lembo, Galiera, Allegro, Daddi, Crudo, Ala. All. Luccisano

A disp.: Serpe, Olivieri, Verbicaro, Principato, Cafournelle, Piantoni, Allaria, Mamone, Ierace.



