Due innesti di valore per la Genova Calcio

Genova - Doppio colpo in entrata per la Genova Calcio che prosegue così la sua campagna di rafforzamento. Il sodalizio biancorosso ha infatti ufficializzato nella serata di ieri gli ingaggi di Simone Paonessa e Leonardo Serinelli.

Paonessa, trequartista fuori quota classe 2001, cresce nel Settore Giovanile della Sampdoria e per poi passare a vestire la maglia della Virtus Entella, sodalizio dal quale arriva in prestito nella rosa di mister Corrado.

Serinelli è un centrocampista centrale classe '97 che nell'ultima stagione ha militato nella Rignanese, formazione di Eccellenza toscana totalizzando 19 presenze e mettendo a segno 4 reti. In precedenza ha calcato i campi della Serie D con le maglie di Ligorna e Tuttocuoio con 41 presenze complessive a suo attivo. A livello di Primavera ha vestito la maglia blucerchiata della Sampdoria per due stagioni con 52 presenze e 4 reti.



G.L.