Due innesti anche per il Campomorone Sant'Olcese

Arriva un difensore ex Palmese, Nerostellati e con esperienza nella Serie A di San Martino con il Tre Fiori. E' fatta anche per un esterno ex Savona

Genova - Doppia operazione sul gong del mercato dilettanti anche per il Campomorone Sant'Olcese. I bianco blu si sono infatti assicurati le prestazioni del forte difensore classe '97 Roman Matias Castro (nella foto, ndr). Il giocatore in carriera ha vestito le maglie di Palmese in Serie D, Nerostellati e infine del Tre Fiori nella Serie A di San Marino. Insieme a lui è fatta anche per il giovane esterno fuori quota classe 2000 Flavio Bisso che viene ingaggiato in prestito dal Savona. I due nuovi elementi saranno già a disposizione di mister Pirovano in vista del difficile esordio in campionato domani al "Riva" contro la temibile formazione dell'Albenga.



G.L. -->