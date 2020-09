La societá S. C. D. LIGORNA 1922 è lieta di comunicare che in settimana ha dato il benvenuto per la stagione 2020/2021 ai Difensori Luca Casalgrande, classe 1998, e Gabriel Padovan, classe 2000.



Entrambi cresciuti nel Settore Giovanile dell'Entella, andranno a completare la linea diffensiava dell'organico a disposizione di Mister Monteforte.



La Dirigenza augura ai ragazzi un' ottima annata.