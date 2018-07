Doppio rinforzo per l'Alassio

Nella rosa di mister Mambrin arrivano un jolly difensivo e un attaccante in cerca di rilancio

Alassio - Doppia operazione in entra per l'Alassio F.c.. Le "Vespe" rinforzano ulteriormente la difesa, dopo gli arrivi di Viganò e Mamone, con l'inserimento in rosa del jolly Stefano Pastorino che può disimpegnarsi anche in mediana. Il giocatore nella passata stagione ha militato nell'Albenga e in passato lo si ricorda anche alla Loanesi. L'altro rinforzo per il neo allenatore Mambrin riguarda il reparto offensivo in cui viene inserito l'attaccante classe '97 Enrico Dominici. Arriva dall'Argentina con cui nell'ultima stagione in Serie D ha disputato 11 partite. In precedenza lo si ricorda per le esperienze in Eccellenza con le maglie dei "frontalieri" del Ventimiglia e i nero azzurri dell'Imperia (nella foto, ndr).