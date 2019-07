Doppio innesto per la Genova Calcio

Per mister Marco Corrado anche un centrocampista spezzino con trascorsi in Serie D

Genova - Ufficiale ancora un doppio arrivo per la Genova Calcio che questa mattina ha presentato il centrocampista classe '94 Marco Campelli e il portiere classe '98 Luca Balbi. Campelli, spezzino, nell'ultimo anno si è diviso tra Massese in Serie D e Atletico Piombino in Eccellenza della Toscana totalizzando complessivamente 26 presenze e 1 rete. In precedenza ha militato sempre in Serie D con Chiavari Caperana, Sestri Levante, Sporting Recco e Lupa Roma con ulteriori 29 presenze e 1 rete. Balbi, figlio d'arte, vanta invece trascorsi al Busalla, ma nell'ultima stagione ha fatto parte della rosa che ha vinto il campionato con il Vado.